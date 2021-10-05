Италия

Футболист и клуб наконец-то прошли к соглашению.

Переговорный процесс между туринским Ювентусом и нападающим "Старой Синьоры" Пауло Дибалой относительно продления истекающего в 2022 году контракта игрока, по всей видимости, близятся ко своему логическому завершению.

Между сторонами не было разногласий с точки зрения итогового решения о продолжении выступлений 27-летнего аргентинского футболиста за клуб, однако, вместо ожидаемого окончания переговоров еще во время летнего трансферного окна, конечный вердикт со стороны футболиста пришел лишь в середине осеннего периода нового сезона.

В итоге, футболисту удалось обеспечить себе дополнительные три года отношений с "зебрами" (новая дата окончания — лето 2025 года), в течении которых он будет получать 8,5 млн евро за сезон, к которым могут быть добавлены 1,5 млн евро в виде различных бонусов.

Отметим, что несколько дней назад Дибала был вызван в лагерь своей национальной команды, несмотря на травму, однако в матчах против Парагвая (8 октября), Уругвая (11 октября) и Перу (15 октября) принять участия не сможет.