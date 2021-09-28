ЧМ-2022. Отбор
Лионель Скалони уверен, что нападающий восстановится к матчам нациоальной команды.
Пауло Дибала, Getty Images
28 сентября 2021, 09:33
Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони обнародовал список футболистов, которых вызвал на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре, и среди них присутствует Пауло Дибала — сообщила Ассоциация футбола Аргентины.
Дибала получил травму в матче против Сампдории в чемпиоате Италии и пропустит поединок Лиги чемпионов против Челси, однако Скалони уверен, что к международной паузе форвард Ювентуса восстановится.
В октябре Аргентине предстоит провести три отборочных матча ЧМ-2022: против Парагвая (8 октября), Уругвая (11 октября) и Перу (15 октября).
После восьми матчей Аргентина занимает второе место в отборочном турнире, уступая 6 очков Бразилии.