ЧМ-2022. Отбор

Лионель Скалони уверен, что нападающий восстановится к матчам нациоальной команды.

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони обнародовал список футболистов, которых вызвал на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре, и среди них присутствует Пауло Дибала — сообщила Ассоциация футбола Аргентины.

Дибала получил травму в матче против Сампдории в чемпиоате Италии и пропустит поединок Лиги чемпионов против Челси, однако Скалони уверен, что к международной паузе форвард Ювентуса восстановится.

В октябре Аргентине предстоит провести три отборочных матча ЧМ-2022: против Парагвая (8 октября), Уругвая (11 октября) и Перу (15 октября).

После восьми матчей Аргентина занимает второе место в отборочном турнире, уступая 6 очков Бразилии.