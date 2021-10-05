Италия

Переговоры с талантливым нападающим провалились.

Сербский нападающий итальянской Фиорентины Душан Влахович на данный момент является главным активом клуба из Флоренции, продолжая поражать Серию А своей результативностью.

В прошлом сезоне 21-летний футболист оформил 21 гол и две голевые передачи в 40 матчах, а уже новом футбольном году оформил 6+1 по системе "гол+пас" всего за восемь игр.

Очевидно, что более именитые клубы как из Италии, так и из-за рубежа уже начали охоту за столь забивным футболистом, а "лилии" до последнего пытались уговорить своего игрока продлить истекающий летом 2023 года контракт, однако потерпели неудачу.

Президент Фиорентины Рокко Комиссо относительно неудачного завершения переговоров с представителями Влахович даже выступил с официальным обращением к фанатам команды и футбольной общественности.

"Когда я приехал во Флоренцию, я пообещал фанатам, что буду с ними впереди и никогда не буду давать обещаний, которые я не смогу сдержать. Поэтому я хотел бы проинформировать фанатов Фиорентины о состоянии проблемы, о которой много говорили в последние месяцы, — о контракте Душана Влаховича.

Как известно, Фиорентина сделала игроку внушительное предложение. Оно сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Мы также несколько раз улучшали наше предложение, чтобы удовлетворить запросы как Душана, так и его окружения. Однако, несмотря на наши усилия, эти предложения не были приняты.

Находясь во Флоренции в течение последних нескольких недель, я лично пытался найти решение, которое сделало бы счастливым и игрока, и клуб, но я с разочарованием могу сказать, что наши усилия и попытки не увенчались успехом.

На этом этапе все, что мы можем сделать, это признать пожелания игрока и его окружения и быстро найти возможные и подходящие решения по мере того, как мы будем продолжать этот захватывающий сезон.

В любом случае, у Душана Влаховича есть контракт, связывающий его с Фиорентиной на следующие 21 месяц. Мы не сомневаемся, что игрок — как и всегда — внесет свой вклад, чтобы помочь команде достичь поставленных целей, демонстрируя тот же уровень профессионализма, который он проявлял с тех пор, как приехал во Флоренцию, с огромным уважением со стороны наших болельщиков и его команды", — гласит опубликованное на официальном сайте заявление.

Желающие приобрести талантливого игрока клубы должны рассчитывать выложить не менее 40 млн евро суммы отступных — во столько оценивает игрока портал Transfermarkt.