Шведский нападающий в своем стиле спрогнозировал исход чемпионата.
Златан Ибрагимович, Getty images
05 октября 2021, 13:48
Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович поделился мнением об исходе битвы за Скудетто.
Форвард "россонери" в свойственной ему манере заявил, что все зависит от его присутствия в команде.
"Вопрос о том, кто выиграет чемпионат странный. В какой команде играет Златан? Милан. Значит и чемпионат выиграет Милан. В 40 лет я себя чувствую молодым. У меня есть небольшие проблемы, но они легко решаются",- заявил шведский нападающий.
На данный момент Милан идет на второй строчке в Серии А, имея в своем активе 19 очков после 7-ми сыгранных туров. Команда Стефано Пьоли всего на 2 очка отстает от лидирующего Наполи.