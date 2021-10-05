Италия

Шведский нападающий в своем стиле спрогнозировал исход чемпионата.

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович поделился мнением об исходе битвы за Скудетто.

Форвард "россонери" в свойственной ему манере заявил, что все зависит от его присутствия в команде.

"Вопрос о том, кто выиграет чемпионат странный. В какой команде играет Златан? Милан. Значит и чемпионат выиграет Милан. В 40 лет я себя чувствую молодым. У меня есть небольшие проблемы, но они легко решаются",- заявил шведский нападающий.

На данный момент Милан идет на второй строчке в Серии А, имея в своем активе 19 очков после 7-ми сыгранных туров. Команда Стефано Пьоли всего на 2 очка отстает от лидирующего Наполи.