Тесты

В день рождения шведского футболиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Профессиональная карьера культового шведского нападающего началась в родном Мальме, однако талант такого масштаба на стыке веков был обречен быть замеченным со стороны топ-клубов Старого Света.

Аякс взял на себя тяжелую ношу по укрощению отнюдь непростого характера Златана Ибрагимовича, и именно по выступлениям в составе амстердамского клуба о нем чуть позднее узнал весь футбольный мир.

В честь 40-го дня рождения Ибрагимовича предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.