Италия

Защитник Ромы не поможет команде в ближайших матчах.

Защитник итальянской Ромы Крис Смоллинг травмировался в матче 7-го тура против Эмполи (2:0).

Футболист повредил бедро в победном матче. Согласно данным ближайшего окружения футболиста, Смоллинг пропустит 3 недели. Таким образом, 31-летний англичанин точно не сыграет против Ювентуса и Наполи в Серии А, а также пропустит встречу с Буде-Глимтом в Лиге Конференций.

В нынешнем сезоне футболист провел за Рому 6 игр во всех турнирах, в которых сумел отличиться 1 голом.