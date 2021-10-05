Полузащитник Аталанты получил повреждение бедра.
Маттео Пессина, Getty images
05 октября 2021, 20:43
Полузащитник Аталанты Маттео Пессина угодил в лазарет команды на несколько месяцев.
У футболиста диагностировали повреждение сгибательной мышцы бедра. Возвращение Пессины в строй планируется не раньше декабря.
В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 8 матчей за команда Гасперини во всех турнирах, сумев забить 1 гол.
Напомним, следующий матч Аталанта проведет против Эмполи 17 октября.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.