Италия

Полузащитник Аталанты получил повреждение бедра.

Полузащитник Аталанты Маттео Пессина угодил в лазарет команды на несколько месяцев.

У футболиста диагностировали повреждение сгибательной мышцы бедра. Возвращение Пессины в строй планируется не раньше декабря.

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 8 матчей за команда Гасперини во всех турнирах, сумев забить 1 гол.

Напомним, следующий матч Аталанта проведет против Эмполи 17 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.