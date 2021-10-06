Италия

Футболист не поможет команде из-за травмы.

Вратарь сборной Польши и итальянской Фиорентины Бартломей Драговски получил травму. Об этом сообщает Sport.pl.

По информации источника, на последних минутах матча против Наполи на выходных Драговский при падении порвал квадрицепс правой ноги.

Страж ворот покидал поле в слезах от сильной боли. Восстановление после такой травмы занимает от шести недель.

В ближайших матчах чемпионата Италии Драговски в рамке ворот заменит Пьетро Террачано, а в сборной Польши — Радослав Майецки.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.