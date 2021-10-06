Италия

В полузащитнике заинтересован лично Жозе Моуриньо.

Римская Рома в минувшее трансферное окно была достаточно активна на рынке переговоров, что является логичным следствием из того факта, что в этот период начал свою работу в клубе португальский наставник Жозе Моуриньо.

В качестве одного из потенциальных новичков римского клуба при этом рассматривался опорный полузащитник менхенгладбахской Боруссии Денис Закария, контракт с "жеребцами" которого заканчивается детом 2022 года.

Однако, стороны так и не пришли к соглашению, поэтому 24-летний швейцарский футболист продолжил оставаться в неведении относительно своего будущего.

Несмотря на неудачу, "волки" уже ближайшей зимой намерены вновь вернуться к кандидатуре данного исполнителя, предложив ему заключить предварительное соглашение о переходе, но оставив швейцарца при этом доигрывать до конца свой действующий контракт в Боруссии М.

В текущем сезоне Закария сыграл в пяти матчах за немецкий коллектив, оформив два гола и одну голевую передачу.