Италия

В предыдущем матче Серии А футболист не сыграл и получаса.

Домашнее противостояние против Милана в рамках седьмого тура итальянской Серии А обернулось для бергамаской Аталанты не только проблемами с достижением результата (3:2, победа "россонери"), но и потерей одной из основных футболистов на старте текущего сезона.

Полузащитник Маттео Пессина, который вышел в стартовом составе в паре с Русланом Малиновским на позиции под нападающим, сумел провести на поле лишь 24 минуты, после чего был заменен из-за мышечного повреждения.

Как стало известно после прохождения игроком медицинского обследования, простым ушибом дело не обошлось — 24-летний исполнитель теперь будет вынужден пропустить два месяца, пока будет восстанавливаться от разрыва икроножной мышцы.

Таким образом, Пессина будет вынужден пропустить ряд ответственных матчей своей команды, а его возвращение, ориентировочно, запланировано ко встрече против неаполитанского Наполи, которая состоится 4 декабря 2021 года.

В текущем сезоне футболист отличился одним голом в восьми матчах.