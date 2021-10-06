Италия

За футболиста придется заплатить немалую сумму.

Итальянский Милан и лондонский Арсенал вступили в борьбу за полузащитника бельгийского Брюгге Ноа Ланга.

Во вторник, 5 октября, агент Ланга встретился с директорами Милана, в частности с Паоло Мальдини, в штаб-квартире клуба.

Они обговорили возможное подписание креативного 22-летнего футболиста. Брюгге готов с ним расстаться за сумму близкую к 40 миллионам евро.

Арсенал также готов сделать свое предложение уже в зимнее трансферное окно. Контракт Ланга с Брюгге истекает в июне 2025 года.

В текущем сезоне Ланг забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи в 13 матчах во всех турнирах.

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