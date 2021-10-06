Италия

Португальский наставник рассказал о своем отношении к критике со стороны опытного коллеги по цеху.

Португальский наставник Паулу Фонсека, после ухода из римской Ромы в конце прошлого сезона, до сих пор не нашел себе новое место работы.

Однако, это не помешало 48-летнему португальскому специалисту вспомнить свой опыт работы в Украине, где он в течение трех лет возглавлял донецкий Шахтер.

В частности, не забыл Паулу и о далеко не самых лестных комментариях предшествовавшего его приходу в должность во главе "горняков" Мирчи Луческу, который называл Фонсеку "неизвестным тренером, который работает по заложенным до его прихода в команду идеям".

"Я пришел после 12 лет работы Луческу. Это было нелегко, потому что у меня были другие идеи. Это была очень сложная работа. Были футболисты, которые работали только с Луческу. Поменять их видение футбола, после 12 лет того, что они делали, это было действительно тяжело.

Особенно — на первом этапе. Это было непросто, потому что Шахтер 12 лет прожил с Луческу и его идеями. Я не говорю, что это были плохие идеи. Это были другие идеи.

Интегрировать свои идеи в игру команды было действительно сложно. Луческу очень хороший тренер, и конечные результаты его работы это только подтверждают. Также, это доказывают и результаты его работы в киевском Динамо. Для меня, Луческу — очень сильный тренер с большими достижениями.

Впервые об этом скажу, потому что Луческу говорит обо мне уже пять лет, и при этом всегда не отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу, а вот он мою — не до конца. Я хочу сказать одно — реальность такова, что, когда мы приехали сюда, клуб два года не выигрывал чемпионат.

Я перенял от Луческу такую команду, и было сложно ее изменять: команду, которая не побеждала, превратить в команду-победителя, которая потом три раза подряд победила в чемпионате.

Я не взял у Луческу команду, которая побеждала. Я взял команду, которая проиграла два чемпионата. Трансформировать такую команду в ту, которая затем выиграет два чемпионата, непросто. И это было связано не только с игрой.

Есть те, кто говорят, что я повторял идеи Луческу. Так говорят люди, которые ничего не понимают в футболе, потому что мы радикально трансформировали модель игры Шахтера, и мы моя манера игры не имеет ничего общего с манерой игры Луческу. Хочу повторить: тот, кто говорит, что я копировал модель игры Луческу, тот совершенно ничего не понимает в футболе.

Я перенял от Луческу игроков, которые были без мотивации. Половина игроков хотела уйти из Шахтера — не хотели оставаться в команде, коллектив, в котором были проблемы с дисциплиной у футболистов, и было сложно дисциплинировать их обратно. Одни имели одно отношение к футболу, другие — совершенно другое.

Я перенял команду в тяжелой ситуации. Кроме того, что команда у Луческу не побеждала, были мелкие моменты между тренерами и футболистами. Изменить стиль игры, эти мелкие детали, дисциплину — это очень и очень сложно. Особенно — в начале.

Если кто-то говорит, что я играл в такой же футбол, как Луческу, да, это правда. Я играл по той же самой системе: или я играю 4-2-3-1, или играю 4-4-2, 4-3-3. Все это — системы, которые придумал не Луческу. Это универсальные системы. Опять-таки, кто не понимает в футболе, — для них все одинаковое.

Система — это одно, модель игры и то, как команда играет, это — совершенно другое. Поэтому, конечно, было тяжело изменить это все. И очень много пришлось изменить в плане организации.

Мы разговаривали с Луческу. Я стараюсь выражать уважение к каждому человеку. Я не поблагодарил его за команду, которую он оставил? Я не звоню тренерам благодарить за команды, в которые прихожу. Точно также, как и другие тренеры не звонят мне, когда приходят в должность после моего ухода. Я должен благодарить за команду, которая не побеждала? За команду, которой не хватало дисциплины? Не понимаю, за что…

Когда мы встретились, я с уважением к нему относился. Я считаю, что это он должен был, раз уж говорил обо мне все эти годы, сказать это все мне в лицо. Ничего такого не было. У меня к нему большое уважение, как к профессионалу, но есть много вещей, которые мне сложно понять. Это поведение Луческу по отношению ко мне — одна из них.

Моуриньо мне не звонил поблагодарить за команду, которую я ему оставил. Мы с ним говорили еще тогда, когда я возглавлял команду, он объяснял мне ситуацию. Такого не существует, чтобы один тренер благодарил другого. Я такого в жизни не видел", — подытожил португальский специалист в интервью каналу Бомбардир.

Напомним, что ранее Фонсека объяснил причину срыва переговоров с лондонским Тоттенхэмом в прошлое межсезонье.