Италия

Экс-наставник Шахтера прокомментировал слухи в бытность работы в итальянском клубе.

Бывший главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал ряд слухов, которые связывали футболистов "горняков" с трансфером в Рому, когда португалец был наставником итальянского клуба.

"Часто в СМИ писали о переходе группы игроков Шахтера в Рому, но практически все это было неправдой. Не является секретом то, что я какое-то время был заинтересован в Тайсоне — все!

Это нормально, я был тренером Шахтера и многие думали, что буду перетягивать футболистов из клуба в Рому, так как я их хорошо знаю. Уверяю, что единственный футболист, к которому был интерес — это Тайсон",- заявил португальский специалист в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, ранее Фонсека высказался о претензиях наставника киевского Динамо Мирчи Луческу в свой адрес.