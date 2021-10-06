Италия

"Нерадзурри" уже сейчас хотят отблагодарить 24-летнего хавбека, несмотря на то, что его нынешний контракт рассчитан до лета 2024 года.

Руководство Интера начало переговоры со своим центральным полузащитником Николой Бареллой по вопросу продления контракта на улучшенных условиях. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сделка не является "срочной" для обеих сторон, поскольку действующее соглашение 24-летнего итальянца истекает летом 2024 года, однако "нерадзурри" таким образом хотят вознаградить футболиста за его уровень игры.

Интер продолжает вести переговоры с Бареллой, согласовывая новые финансовые условия.

В текущем сезоне итальянский хавбек провел 9 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол и отдать 5 результативных передач.