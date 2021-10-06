Италия

Футболист прокомментировал свое положение в команде.

Защитник Милана и сборной Дании Симон Кьер прокомментировал свой контракт с клубом, который истекает летом 2022 года.

"Я не стал ближе к подписанию нового соглашения, но я по прежнему счастлив играть за Милан. Я прекрасно себя чувствую и в клубе, и в городе. Мне нравится здесь играть, правда. Я уже давно в футболе, поэтому не зацикливаюсь на этом аспекте. Клуб знает мою позицию, так что я жду звонка",- приводит слова футболиста Sky Italia.

Напомним, футболист перешел в Милан зимой 2020 года, проведя за это время 63 матча во всех турнирах и забив 1 гол.