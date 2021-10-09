Один из нынешних руководителей миланского Интера поделился информацией о несостоявшейся в свое время сделке.
Эрлинг Холанд (слева) и Уле-Гуннар Солскьяер, sportmapz.com
09 октября 2021, 07:30
Член Зала славы итальянского футбола, Джузеппе Маротта, который на данный момент является генеральным спортивным директором миланского Интера, вспомнил один из эпизодов своей карьеры, связанный с периодом работы в туринском Ювентусе с 2004 по 2010 год.
"Главным разочарованием в моей карьере была сделка по Холанду. Ювентус имел шанс подписать его всего за 2 млн евро из Мольде. Переговоры зашли очень далеко…. Однако в последний момент все оборвалось", — подытожил функционер.
Отметим, что за Мольде уроженец английского города Лидс выступал с 2017 по 2019-й год, отметившись при этом 20 голами и шестью голевыми передачами в 50 матчах за клуб.
На данный момент, форвард "шмелей" продолжает восстанавливаться от проблем с мышцами, однако, несмотря на этот факт, ему уже удалось в новом сезоне забить 11 голов и отдать четыре голевые передачи всего за восемь матчей.