Италия

Один из нынешних руководителей миланского Интера поделился информацией о несостоявшейся в свое время сделке.

Член Зала славы итальянского футбола, Джузеппе Маротта, который на данный момент является генеральным спортивным директором миланского Интера, вспомнил один из эпизодов своей карьеры, связанный с периодом работы в туринском Ювентусе с 2004 по 2010 год.

"Главным разочарованием в моей карьере была сделка по Холанду. Ювентус имел шанс подписать его всего за 2 млн евро из Мольде. Переговоры зашли очень далеко…. Однако в последний момент все оборвалось", — подытожил функционер.

Отметим, что за Мольде уроженец английского города Лидс выступал с 2017 по 2019-й год, отметившись при этом 20 голами и шестью голевыми передачами в 50 матчах за клуб.

На данный момент, форвард "шмелей" продолжает восстанавливаться от проблем с мышцами, однако, несмотря на этот факт, ему уже удалось в новом сезоне забить 11 голов и отдать четыре голевые передачи всего за восемь матчей.