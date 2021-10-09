Италия

Карьера серба в Реале не задалась.

Сербский нападающий Лука Йович уже проводит свой третий сезон в составе мадридского Реала, с момента перехода из франкфуртского Айнтрахта, однако практически не имеет игровой практики, из-за чего однажды уже возвращался в стан "орлов" на правах арендного соглашения.

Тем временем, пока футболист продолжает занимать место на скамейке запасных "галактикос", его агент Фали Рамадани усердно работает над потенциальным переходом игрока в миланский Интер, разговоры о котором были еще в летнее межсезонье, однако до конкретных предложений клубы так и не дошли.

На данный момент, активно обсуждается возможность аренды Йовича уже в зимнее трансферное окно, по завершении которой Реал и Интер смогут провести детальный анализ его выступлений, после чего окончательно определиться с судьбой некогда забивного исполнителя.

В текущем сезоне Лука провел уже шесть матчей (84 минуты), отметившись одной голевой передачей.