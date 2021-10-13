Италия

Форвард порадовал партнеров по команде на тренировочном занятии.

Нападающий Наполи Ирвинг Лосано подтвердил, что находится в прекрасной форме и способен демонстрировать мастерство высшего уровня.

Во время пребывания в сборной Мексики на одной из последних тренировок команды Ирвинг нанес удар по воротам практически с центральной линии и отправил мяч прямо в девятку. Действия форварда вызвали бурю эмоций у его партнеров по команде.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 9 поединков в составе Наполи, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, что на данный момент неаполитанцы единолично лидируют в турнирной таблице Серии А, одержав семь побед в семи стартовых турах.