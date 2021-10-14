Италия

Футболисты восстанавливаются в ускоренном темпе.

Нападающие туринского Ювентуса Альваро Мората и Пауло Дибала могут принять участие в матче восьмого тура Серии А против Ромы.

Оба форварда в ускоренном режиме восстанавливались после травм, которые получили в матче против Сампдории.

В клубе ранее сообщалось, что Мората может восстановиться лишь к матчу против Интера 24 октября, однако он на данный момент опережает график.

Адриан Рабьо пропустит матч против Ромы в эти выходные из-за положительного результата теста на COVID-19.

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