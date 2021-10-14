Футболисты восстанавливаются в ускоренном темпе.
Мората и Дибала, getty images
14 октября 2021, 10:58
Нападающие туринского Ювентуса Альваро Мората и Пауло Дибала могут принять участие в матче восьмого тура Серии А против Ромы.
Оба форварда в ускоренном режиме восстанавливались после травм, которые получили в матче против Сампдории.
В клубе ранее сообщалось, что Мората может восстановиться лишь к матчу против Интера 24 октября, однако он на данный момент опережает график.
Адриан Рабьо пропустит матч против Ромы в эти выходные из-за положительного результата теста на COVID-19.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.