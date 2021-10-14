Италия

Контракт ивуарийского хавбека истекает летом 2022 года.

Поскольку контракт центрального полузащитника Франка Кессье с Миланом истекает в конце текущего сезона, пресс связывает ивуарийца с возможным переходом в другой европейский клуб.

Однако, как сообщает журналист Николо Скира, у 24-летнего хавбека нет никаких предварительных договоренностей ни с одним клубом.

Речь идет о мадридском Реала и Барселоне (нет подтвержденной информации об интересе), а также ПСЖ, Тоттенхэме и других клубах АПЛ (есть подтверждающая информация об интересе).

Милан стремится продлить контракт с Кессье, однако предложенные им условия остаются прежними с августа этого года по следующей системе:

2021/22 €5,5M + бонусы

2022/23 €5,5M + бонусы

2023/24 €6M + бонусы

2024/25 €6,5M

2025/26 €6,5M

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