Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Серии А.

Интер в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Италии отправится в гости к Лацио.

Лацио — Интер

Суббота, 16 октября, 19:00. Стадион Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Массимо Иррати.

Лацио подходит к поединку с одиннадцатью набранными баллами после семи игр и находится на шестой строчке турнирной таблицы. Римляне не отличаются стабильными результатами под руководством Маурицио Сарри, который пока что только настраивает механизм. В прошлом туре Серии А "орлы" уступили Болонье со счетом 0:3.

Лацио пока что остается далеко не самым надежным в обороне, а дисквалификация лидера команды, Ачерби, лишь усложнит задачу римлянам. Вероятно, что в центре обороны выйдут Патрик и Фелипе. Маурицио Сарри нужно улучшать результаты команды и постепенно подтягиваться к зоне Лиги чемпионов, расстояние до которой уже составляет четыре очка.

Интер, в свою очередь, набрал семнадцать очков за семь матчей и находится на третьей строчке турнирной таблицы. Подопечные Индзаги остаются одной из команд Серии А, которая пока что не проигрывала. Однако, несмотря на это, отставание от Наполи составляет четыре очка. В прошлом туре Интер с трудом обыграл Сассуоло.

Особого шарма поединку добавляет возвращение Симоне Индзаги на Олимпико после периода успешной работы. Тренер Интера отлично знает игроков Лацио, а потому Маурицио Сарри нужно будет постараться, чтобы удивить визави. Интер, кстати, не должен забывать про матч Лиги чемпионов против грозного Шерифа среди недели.

Что касается статистики личных противостояний, то в последних пяти играх — паритет. Две победы на свой счет записал Интер, еще две — на счету Лацио, а также ничейный результат. Последние игры команд в текущем сезоне получаются довольно результативными, а потому и в этот раз ждем, что команды не ограничатся одним голом.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Интер выиграли 21 из последних 26 матчей (Серия А).

Лацио выиграл 14 из последних 16 домашних матчей (Серия А).

В последних 11 матчах (Серия А) Интера было забито более 2,5 голов.

Интер забивал не менее 2 голов в последних 12 матчах (Серия А).

Лацио забивал не менее 2 голов в 8 из последних 10 домашних матчей (Серия А).