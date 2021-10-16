Италия

Полузащитник Барселоны заинтересовал лично Жозе Моуриньо.

Римская Рома в зимнее трансферное окно может выйти на рынок с задачей поиска кандидатуры для усиления собственной центральной линии, так как Жозе Моуриньо не до конца удовлетворен стартом сезона в исполнении своей команды, которая на данный момент идет четвертой в турнирной таблице, после семи сыгранных матчей.

Одним из потенциальных новичков "волков" в данном контексте может стать полузащитник каталонской Барселоны Рики Пуч, который лишь изредка попадает в планы по ротации "блаугранас".

22-летний воспитанник каталонского клуба в новом сезоне за свои четыре выхода на футбольное поле не смог сыграть и одного полного поединка (72 минуты), поэтому испанская пресса выдвигает предположение о том, что Пуч будет вполне согласен как на аренду с правом выкупа до конца сезона, так и на полноценный переход в стан "джаллоросси".

Отметим, что на данный момент портал Transfermarkt оценивает Пуча в 15 млн евро, при условии контракта, который завершается уже летом 2023 года.