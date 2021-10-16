Италия

Полузащитник Специи прокомментировал победу в матче Серии А.

Полузащитник Специи Виктор Коваленко прокомментировал победу своей команды над Салернитаной (2:1).

Украинский хавбек сумел забить гол и отдать результативную передачу в этом матче.

"Этот гол, который я забил — результат работы всей команды. Я очень рад, что мой мяч принес три очка команде. Болельщики были великолепны на протяжении всего матча, они заряжали нас даже в самые трудные минуты поединка.

Нас ждет много важных матчей, однако сейчас все наши мысли о Сампдории. Нам нужно много трудиться, чтобы достичь своей цели. Forza Spezia!",- приводит слова Коваленко официальный сайт клуба.

Смотрите на Football.ua видео голов и обзор матча Специя — Салернитана (2:1).