Италия

Украинец не получил места в стартовом составе команды.

Аталанта проведет выездную встречу с Эмполи в рамках 8-го тура итальянской Серии А.

Главный тренер "богов" Джан-Пьеро Гасперини решил оставить украинского полузащитника Руслана Малиновского на скамейке запасных.

В текущем сезоне Малиновский провел 9 поединков в футболке "черно-синих", отличившись одним голом и одним ассистом.

Матч Эмполи – Аталанта состоится в воскресенье, 17 октября, и начнется в 16:00 по киевскому времени.