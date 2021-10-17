Украинец не получил места в стартовом составе команды.
Руслан Малиновский, Getty Images
17 октября 2021, 15:46
Аталанта проведет выездную встречу с Эмполи в рамках 8-го тура итальянской Серии А.
Главный тренер "богов" Джан-Пьеро Гасперини решил оставить украинского полузащитника Руслана Малиновского на скамейке запасных.
В текущем сезоне Малиновский провел 9 поединков в футболке "черно-синих", отличившись одним голом и одним ассистом.
Матч Эмполи – Аталанта состоится в воскресенье, 17 октября, и начнется в 16:00 по киевскому времени.