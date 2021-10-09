Италия

Украинский полузащитник не хочет покидать бергамасков.

Руслан Малиновский заверил, что никогда не хотел покинуть Аталанту, а также поделился мыслями о матчах против Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

"Я никогда не думал об уходе из Аталанты, это были слухи бельгийской прессы.

Наша цель — выйти в Лигу чемпионов, и мы знаем, что это непросто, особенно в высшем европейском турнире. Квалификация еще не закончена. открыт для всех команд в группе.

Манчестер Юнайтед с Роналду? Это будут два очень сложных матча, мы надеемся набрать очки в этом противостоянии", — приводит слова Малиновского Calciomercato со ссылкой на L’Eco di Bergamo.

Напомним, что Малиновский не получил вызов в сборную на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины.