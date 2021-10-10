Украина

Украинский хавбек высказался о ситуации с невызовом в главную команду страны.

Атакующий полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не получил вызов от тренерского штаба Александра Петракова на октябрьские матчи отбора сборной Украины на предстоящий чемпионат мира.

28-летний украинец, ставший лучшим ассистом прошлого сезона в Серии А, заявил о готовности вернуться в стан "желто-синих" в любой момент.

"С этой истории раздули больше, чем было на самом деле. В прошлом месяце у меня были разногласия во взглядах с тренером.

Когда партнерам по Шахтеру и Динамо разрешили досрочно вернуться к тренировкам с клубами, я попросил сделать то же самое, на что мне дали добро.

Я всегда готов вернуться в сборную, но не знаю, произойдет ли это. Решение за тренером", – сказал Малиновский в интервью L’Eco di Bergamo.

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел за Аталанту 9 поединков во всех турнирах (Серия А и Лига чемпионов), в которых ему удалось отметиться одним голом и одной результативной передачей.

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