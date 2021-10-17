Италия

Неаполитанцы дожали соперника на своем поле.

Наполи в рамках поединка восьмого тура чемпионата Италии принимал на своем поле неуступчивый Торино.

Неаполитанцы могли открыть счет в середине первого тайма усилиями Инсинье, но тот не реализовал пенальти.

Тем не менее, Наполи своего добился уже ближе к концовке встреч — отметился Виктор Осимхен после паса Элмаса.

Наполи — Торино 1:0

Гол: Осимхен, 81

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй — Зелиньски (Мертенс, 71), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса — Инсинье (Элмас, 71), Политано (Лосано, 59, Жезус, 89), Осимхен.

Торино: Милинкович-Савич — Синго, Родригес (Буонджорно, 66), Джиджи, Бремер, Айна — Линетти (Побега, 67), Лукич, Мандрагора (Коне, 8, Варминг, 89 - Брекало, Санабрия (Белотти, 67).

Предупреждения: Кулибали, Замбо-Ангисса — Родригес, Линетти, Побега