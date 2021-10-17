Неаполитанцы отлично начали сезон.
Радость игроков Наполи, getty images
17 октября 2021, 22:59
Наполи в рамках поединка восьмого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и добился минимальной победы.
Благодаря этому неаполитанцы набрали 24 балла в восьми дебютных играх сезона, повторив свой лучший старт в истории Серии А.
Как сообщает Opta, подобный результат удавался Наполи в сезоне-2017/18 под руководством Маурицио Сарри.
Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча неаполитанцев против Торино.