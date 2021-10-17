Италия

Неаполитанцы отлично начали сезон.

Наполи в рамках поединка восьмого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и добился минимальной победы.

Благодаря этому неаполитанцы набрали 24 балла в восьми дебютных играх сезона, повторив свой лучший старт в истории Серии А.

Как сообщает Opta, подобный результат удавался Наполи в сезоне-2017/18 под руководством Маурицио Сарри.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча неаполитанцев против Торино.