Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке восьмого тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм обыграл Ньюкасл на чужом поле со счетом 3:2.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту перевернули игру в первом тайме после пропущенного гола на второй минуте поединка.

"Сороки" смогли отыграть один мяч под занавес встречи, но на большее их не хватило.

Обзор матча:

Ньюкасл – Тоттенхэм 2:3

Голы: Уилсон, 2, Дайер, 89 (авт.) – Ндомбеле 17, Кейн, 22, Сон, 45+3.

Ньюкасл: Дарлоу – Манкильо, Ласселс, Кларк, Ритчи – Хайден – Сен-Максимен, Уиллок, Шон Лонгстафф (Шелви 60), Жоэлинтон – Уилсон.

Тоттенхэм: Льорис – Регилон, Дайер, Ромера, Эмерсон – Скипп, Хейбьерг – Сон, Ндомбеле, Моура – Кейн.

Предупреждения: Шон Лонгстафф, 34, Кларк, 54, Хайден, 68, Шелви, 78, Шелви, 83, Жоэлинтон, 90+4 – Эмерсон, 64.

Удаление: Шелви, 83.