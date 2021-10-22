Италия

Ювентус постарается нанести Интеру второе поражение в сезоне.

В 9 туре итальянской Серии А миланский Интер примет на своем поле Ювентус.

В прямом эфире эту игру покажет сервис MEGOGO. Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Ювентус после 8-ми сыгранных туров расположился на 7 строчке турнирной таблице, отставая от Интера всего на 3 очка, который свой последний матч в рамках Серии А проиграл Лацио со счетом 1:3.

Отметим, что на матче Ювентус — Рома случился судейский скандал, однако рефери Орсато не будет наказан по его итогам.