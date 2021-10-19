Италия

Комитет Серии А принял решение о судьбе рефери.

В рамках поединка чемпионата Италии Рома играла против Ювентуса на выезде. В концовке первой половины игры главный арбитр встречи Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота туринцев за фол Щесны против Мхитаряна.

После того эпизода мяч отскочил к Тамми Абрахаму, который поразил ворота соперника. В итоге, римляне не смогли реализовать одиннадцатиметровый, а могли, если бы не свисток, забить гол.

Как сообщает Sport Mediaset, судейский комитет Серии А решил не наказывать арбитра. По мнению органа, арбитр поступил правильно, опираясь на футбольные правила.

В то же время, Даниэле Орсато согласился, что немного поторопился с принятием решения, что повлияло на эпизод.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентуса против Ромы.