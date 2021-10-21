Италия

Аргентинец восстановился после травмы.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала приступил к тренировкам в общей группе и может вернуться на поле уже в этот уикенд.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, аргентинский форвард восстановился после мышечной травмы и вернулся к занятиям с командой. На сегодняшней тренировке "старой синьоры" 27-летний игрок вместе с партнерами по команде готовился ко встрече с Интером.

В текущем сезоне Дибала провел 6 поединков в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Матч Интер – Ювентус в 9-м туре Серии А состоится в Милане в воскресенье, 24 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.