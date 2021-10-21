Аргентинец восстановился после травмы.
Пауло Дибала, Getty Images
21 октября 2021, 20:16
Нападающий Ювентуса Пауло Дибала приступил к тренировкам в общей группе и может вернуться на поле уже в этот уикенд.
Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, аргентинский форвард восстановился после мышечной травмы и вернулся к занятиям с командой. На сегодняшней тренировке "старой синьоры" 27-летний игрок вместе с партнерами по команде готовился ко встрече с Интером.
В текущем сезоне Дибала провел 6 поединков в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Матч Интер – Ювентус в 9-м туре Серии А состоится в Милане в воскресенье, 24 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.