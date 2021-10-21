Италия

Защитник Ювентуса прокомментировал последние выступления команды.

Защитник Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал последние выступления своей команды, а также затронул тему последних лет в жизни туринского клуба.

"Мы понемногу становимся командой – это абсолютная правда. В недавнем прошлом мы это потеряли. Мы играли с таким великим чемпионом, как Роналду, и хотели обеспечить ему условия, чтобы он не терял веры, что сможет решить исход игры.

В этом году мы возвращаем правильное отношение, необходимое для побед, мы возвращаемся к командной игре", — заявил футболист в интервью Sky Italia.

За три года пребывания Роналду в составе Ювентуса, команда завоевала 2 Скудетто, 2 Суперкубка Италии, 1 Кубок Италии. Тем не менее, в Лиге чемпионов "старая синьора" ни разу не продвинулась дальше 1/4 финала.

Следующий матч Ювентус проведет в гостях против Интера в воскресение, 24 октября в 21:45.