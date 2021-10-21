Чилиец получил повреждение лодыжки.
Эрик Пулгар, Getty Images
21 октября 2021, 20:33
Полузащитник Эрик Пулгар не поможет Фиорентине в ближайших матчах из-за проблем со здоровьем.
Как сообщает официальный сайт клуба, чилийский хавбек получил повреждение лодыжки на тренировке "фиалок" в среду. Ожидается, что восстановление 27-летнего игрока займет несколько недель.
В текущем сезоне Пулгар провел 6 поединков в футболке "фиолетовых", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что голкипер Фиорентины Бартломей Драговски получил разрыв квадрицепса правой ноги.