Италия

Наставник сборной Италии дал свой комментарий накануне матчей грандов Серии А в чемпионате.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал положение дел в итальянской Серии А.

Специалист считает, что Наполи и Милан показывают самый привлекательный футбол в Италии.

"Я считаю, что Наполи — один из претендентов на Скудетто. Они, как и Милан, играют в очень интересный футбол. Гораздо лучше, чем Ювентус и Интер.

Дерби Италии — всегда интересно, но конкретно этот матч не будет определяющим. Ювентус только выходит из кризиса, в который они попали на старте чемпионата. Индзаги же работает с командой всего 3 месяца, ему по-прежнему необходимо время на адаптацию. В целом, нас ждет напряженный матч", — заявил Манчини Sky Italia.

Также специалист прокомментировал выступления отдельных своих подопечных в национальном первенстве.

"Локателли и Барелла — это будущее сборной Италии. Я получаю удовольствие от их игры. Все в их руках — они в свою очередь очень умело пользуются тем, чем их наградил Бог. Они будут лидерами сборной и своих клубов на долгие годы", — считает Манчини.

Напомним, центральный матч 9-го тура Серии А состоится в Милане, где местный Интер примет туринский Ювентус.

Поединок состоится в воскресение, 24 октября в 21:45 по киевскому времени.

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