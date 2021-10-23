Наставник "нерадзурри" рассказал о предстоящей встрече с туринцами.
Симоне Индзаги, Getty Images
23 октября 2021, 16:57
Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с Ювентусом в 9-м туре Серии А.
"Чемпионат находится на начальной стадии, это важный матч между двумя сильными командами.
Если Аллегри называет нас фаворитами, это приятно слышать, я его очень уважаю. Но я мог бы то же самое сказать о них, Наполи или Милане. Мы хотим диктовать условия, попытаемся показать лучшую игру.
Конечно, Ювентус является нашим историческим соперником. Нам нужно очень постараться, чтобы добиться успеха. У них восстановились все игроки, они показывают прекрасную игру, нам нужно уделить им много внимания.
Чалханоглу и Сенси возвращаются. Корреа пока отсутствует, он может вернуться ко встрече с Эмполи", – приводит слова Индзаги портал Football Italia.
Матч Интер – Ювентус состоится в Милане в воскресенье, 24 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.