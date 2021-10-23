Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках девятого тура итальянской Серии А Салернитана на своем поле уступила Эмполи со счетом 2:4.

Гости в первом тайме были беспощадны. На второй минуте счет открыл Пинамонти, на 11 удвоил преимущество Кутроне. Далее Страндберг отметился автоголом и на 45 Пинамонти сделал счет совсем неприличным — 0:4.

В втором тайме хозяева поля проснулись. Отставание на 48 минуте сократил Раньери, а на 55 минуте Исмаили поразил собственные ворота.

Салернитана — Эмполи 2:4

Голы: Пинамонти, 2, 45, Кутроне, 11, Страндберг (АГ), 13 — Раньери, 48, Исмаили (АГ), 55

Салернитана: Белец, Айя (Дзортеа, 46), Страндберг, Ярошиньски, Раньери, Кешрида (Оби, 46), Рибери, Ди Таккьо, Кастанос, Нванкво (Джурич, 67), Гондо (Бонаццоли, 46).

Эмполи: Викарио, Стоянович (Тонелли, 46), Луперто, Исмаили, Маркицца, Хендерсон (Штулац, 73), Хаас, Бандинелли (Журковски, 80), Риччи, Кутроне (Байрами, 72), Пинамонти (Ла Мантия, 90).

Предупреждения: Стоянович, Хаас, Раньери, Маркицца.