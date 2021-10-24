Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Серии А.

Рома в рамках поединка девятого тура элитного дивизиона чемпионата Италии примет на своем поле Наполи.

Рома — Наполи

Воскресенье, 24 октября, 19:00. Стадион Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Давиде Масса.

Рома подходит к данному матчу полной решимости реабилитироваться перед своими фанатами. Последний матч Серии А завершился для подопечных Жозе Моуриньо минимальным поражением от Ювентуса, хотя уровень игры, продемонстрированный римлянами, был довольно высоким, что не скажешь о еврокубковых баталиях.

В четверг Рома в рамках матча Лиги конференций отправилась в гости к норвежскому Буде-Глимт и потерпела позорное поражение с счетом 1:6. Безусловно, нужно учитывать, что "Особенный" выставил дублирующий состав, но все равно — счет слишком неприличный. Это поражение одно из крупнейших в истории "волков".

Наполи, в свою очередь, имеет стопроцентный показатель после восьми проведенных встреч в чемпионате Италии и продолжает лидировать в Серии А. В четверг неаполитанцы провели матч Лиги Европы против Легии на своем поле и добились разгромного счета, хоть и конвертировать преимущество в голы удалось лишь под занавес встречи.

Четыре матча из последних пяти между этими командами выиграл Наполи, но у Ромы нет возможности оглядываться на сложившуюся тенденцию. Римлянам нужно возвращаться на тропу победных результатов, а Наполи — отличный соперник для того, чтобы за один матч перевернуть отношение футбольной общественности к себе.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Спинаццола, Смоллинг — Унас, Малькюи, Манолас

Под вопросом: Зьелински

Интересные факты:

Наполи выиграл последние 8 выездных матчей (Серия А).

Рома выиграла последние 6 домашних матчей Серии А.

Рома побеждала в последних 5 домашних матчах Серии А как в первом тайме, так и в матче.

Наполи забивал не менее 2 голов в последних 8 выездных матчах Серии А..



Наполи выиграли последние 3 матча против Ромы во всех соревнованиях.