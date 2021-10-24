Италия

Украинский хавбек отметился голом в чемпионате Италии.

В 9-м туре итальянской Серии А Аталанта принимает на своем поле Удинезе.

Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский вышел в старте на этот поединок. В начале второго тайма хавбек сумел отличиться голом — на 56-й минуте украинцу удался отличный удар под штангу из-под Бекао.

Отметим, что это второе взятие ворот от Малиновского в этом сезоне.

На данный момент в матче 67-й минута, счет 1:0 в пользу Аталанты.