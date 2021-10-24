Италия

Завершился очередной матч Серии А.

В рамках 9 тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле принимала Удинезе.

Первый тайм прошел в равной борьбе, где команды поочередно атаковали ворота друг друга. В середине первого тайма Удинезе могло открыть счет в поединке, но Молина на 22-й минуте попал в штангу.

Второй тайм начался с гола — отличный удар удался Руслану Малиновскому под штангу — 1:0.

Далее Малиновский спустя 20 минут вновь мог забивать, но Сильвестри спас свои ворота.

Матч близился к своему логическому завершению, но на 90-й минуте неразбериха в штрафной Аталанты едва не привела к голу — Муссо героически спас свою команду, сняв рукой мяч с линии ворот. Тем не менее, уже в дополнительное время Удинезе заработало угловой, все тот же Муссо уже ошибся на выходе и Бету головой отправил мяч в сетку.

Аталанта — Удинезе 1:1

Голы: Малиновский, 56 — Бету 90+4

Аталанта: Муссо — Ловато, Паломино, де Рон — Пеццела, Пашалич (Копмейнерс, 74), Фройлер, Дзаппакоста — Малиновский (Скальвини, 86), Иличич (Миранчук, 64) — Сапата (Муриэль, 64)

Удинезе: Сильвестри — Удоджи, Самир, Нюйтинк (Форестьери, 82), Бекао, Ларсен (Соппи, 76) — Молина( Саксесс, 64) , Макенго, Уолас, Пуссетто (Самарджич, 76), Макенго (Арслан, 64) — Бету.

Предупреждения: Самир, Пуссетто, Ловано, Пеццела.