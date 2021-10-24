В рамках десятого тура итальянской Серии А римская Рома принимала на своем поле Наполи. 

По ходу встречи командам так и не удалось реализовать свои моменты, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Обзор матча:

Рома — Наполи 0:0

Рома: Патрисиу — Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья — Верету, Дзаньоло, Кристанте, Пеллегрини, Мхитарян — Абрахам (Шомуродов, 86). 

Наполи: Оспина — Ррахмани, Ди Лоренцо, Кулибали, Руи — Зьелински, Руси, Ангисса — Политано, Осимхен, Инсьине (Мертенс, 82).

Предупреждения: Абрахам, Верету, Дзаньоло, Манчини