Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Рома — Наполи, getty images
24 октября 2021, 23:30
В рамках десятого тура итальянской Серии А римская Рома принимала на своем поле Наполи.
По ходу встречи командам так и не удалось реализовать свои моменты, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Обзор матча:
Рома — Наполи 0:0
Рома: Патрисиу — Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья — Верету, Дзаньоло, Кристанте, Пеллегрини, Мхитарян — Абрахам (Шомуродов, 86).
Наполи: Оспина — Ррахмани, Ди Лоренцо, Кулибали, Руи — Зьелински, Руси, Ангисса — Политано, Осимхен, Инсьине (Мертенс, 82).
Предупреждения: Абрахам, Верету, Дзаньоло, Манчини