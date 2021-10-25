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Интер - Ювентус, getty images
25 октября 2021, 01:24
Ювентус в рамках поединка чемпионата Италии отправился в гости к Интеру и спас ничейный результат в концовке игры.
Подопечные Симоне Индзаги смогли открыть счет на 15 минуте усилиями Эдина Джеко, однако туринцы восстановили паритет на 89 минуте — Дибала отметился голом с пенальти.
Обзор матча:
Интер — Ювентус 1:1
Голы: Джеко, 15 — Дибала (пен), 89.
Интер: Ханданович — Дармиан, Шкриняр, Де Врей, Бастони, Перишич (Думфрис, 82) — Барелла (Весина, 90), Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 61) — Джеко, Лаутаро (Санчес, 82).
Ювентус: Щенсный — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Сандро — Куадрадо (Кьеза, 65), Локателли (Кайо Жорже, 83), Маккени (Артур, 83), Бернардески (Бентанкур, 18) — Мората, Кулусевски (Дибала, 65).
Предупреждения: Барелла — Кьеллини.