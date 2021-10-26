Италия

Предлагаем вам анонс встречи чемпионата Италии.

Милан в рамках поединка десятого тура чемпионата Италии примет на своем поле Торино.

Милан — Торино

Вторник, 26 октября, 21:45. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Джанлука Аурельяно.

Милан подходит к матчу на второй позиции турнирной таблицы, уступая Наполи лишь по дополнительным показателям. Команда, определенно, полна желания забраться на "чистое" первое место. В прошлом туре подопечные Стефано Пьоли играли против Болоньи на выезде и добились победы со счетом 4:2. Соперник доигрывал матч вдевятером.

Последний матч в исполнении Милана вызывает определенные опасения. Команда в меньшинстве умудрилась упустить преимущество в два мяча и лишь в заключительные минуты встречи вырвала победу. Однако игра против Болоньи лишний раз подтвердила, что подопечные Стефано Пьоли обладают крепким характером.

Что касается Торино, то команда находится в середине турнирной таблицы. После серии неудачных результатов туринцы смогли добыть победу в прошлом туре. Матч против Дженоа выдался очень непростым и результативным. Возможно, тот поединок дал позитивный толчок команде и она сможет дать бой Милану.

Хотя особой мотивации туринцам искать не нужно. Последняя встреча между этими командами завершилась победой Милана со счетом 7:0. Игроки Торино должны сделать все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.

Стефано Пьоли несколько ограничен в выборе состава из-за кадровых проблем, но по-прежнему располагает несколькими крайне опытными игроками, которые могут дать результат. Большие проблемы с составом есть и тренерского штаба "быков".Ориентировочные составы:

Не сыграют: Меньян, Мессиас, Пиццари, Флоренци — Ансальди, Верди, Мандрагора, Пьяца, Эдера

Под вопросом: Диас, Кастильехо, Кессье, Ребич

Интересные факты:

Милан не проигрывает в 28 из последних 30 матчей против Торино во всех соревнованиях.

Милан выиграли 9 из последних 10 матчей (Серия А).

Милан в последних 4 матчах против Торино во всех соревнованиях не пропустил.

Было забито меньше 2,5 голов в 8 из последних 10 выездных матчей Торино в Серии А.