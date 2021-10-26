Италия

Бартош Берешински может сменить клубную прописку.

Защитник Сампдории и сборной Польши Бартош Берешински попал в сферу интересов миланского Интера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, минувшим летом "нерадзурри" планировали подписать защитника Кальяри Наитана Нандеса, но его ценник отпугнул миланский клуб.

В свою очередь 29-летний польский защитник является альтернативным вариантом и его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Берешински провел десять поединков, в которых отдал два ассиста.

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