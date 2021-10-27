Италия

Наставник "россонери" прокомментировал нелегкую победу своей команды в матче Серии А.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли дал свой комментарий после победу своей команды над Торино в рамках 10-го тура Серии А.

"Это наш 4-й матч за последние 10 дней, при этом у нас не так много вариантов для ротации, а Торино – очень крепкий соперник.

Мы хорошо контролировали игру, Торино угрожал нам только в концовке, когда пошел ва-банк и отправил всех вперед", — считает итальянский специалист.

Также Пьоли прокомментировал повторение клубного рекорда в чемпионате Италии — 9 побед и ничья в стартовых 10 тура.

"Я знаю о нем — очень ценя парней за это. Против таких команд как Торино, Верона — тяжело играть, учитывая их стиль. Дальше нас ждет Рома — хороший соперник с большим выбором атакующих футболистов. Нас ждет интригующая встреча", — приводит слова наставника Милана Football Italia.

После этой победы Милан поднялся на первую строчку Серии А, имея в своем активе 28 набранных очков. Идущий вторым Наполи имеет на три очка меньше и игру в запасе.

Торино, в свою очередь, остался на 12-й строчке с 11-ю очками в турнирной таблице.