Италия

Украинский футболист не отметился результативными действиями.

Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко принял участие в матче своей команды с Дженоа, отыграв весь поединок.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия украинца на поле в 6,6 баллов. Лучшим футболистом на поле стал полузащитник Специи Эбрима Колли — 7,6 баллов.

После 10-ти туров Специя находится на 17 месте, имея в своем активе 8 очков и на 1 зачетный балл опережая зону вылета.

Следующий поединок "орлята" проведут в воскресение, 31 октября против Фиорентины на выезде.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.