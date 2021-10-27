Италия

Завершились два матча чемпионата Италии.

В рамках 10 тура итальянской Серии А завершились два противостояния.

Аталанта в гостевом поединке сумела одержать победу над Сампдорией со счетом 1:3.

На 10 минуте счет в матче был открыт. Капуто после передачи от Торсбю вывел Сампдорию вперед. Однако еще до перерыва гости сумели отыграться и выйти вперед.

Аскилдсен на 17 минуте подставил ногу на прострел с фланга и переправил мяч в свои ворота. На 21 минуте "бергамаски" вышли вперед. Автор гола — Сапата. Во втором тайме Аталанта могла забивать еще, но реализовала свой момент на шестой компенсированной минуте. Иличич поставил точку в матче.

Отметим, что этот матч стал юбилейным для украинского хавбека Аталанты Руслана Малиновского — 100 в футболке "бергамасков".

Сампдория — Аталанта 1:3

Голы: Капуто, 10 — Аскилдсен (АГ), 17, Сапата, 21, Иличич, 90+6

Сампдория: Аудеро, Дрэгушин, Йосида, Колли (Чьерво, 66), Мурру (Шабо, 57), Адриен Силва, Торсбю, Аскильдсен, Кандрева, Габбьядини (Куальярелла, 66), Капуто.

Аталанта: Муссо, Мэле, де Рон, Паломино (Скальвини, 46), Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский (Миранчук, 78), Пашалич (Иличич, 59), Копмейнерс, Сапата.

Предупреждения: Паломино, Торсбю, Аскильдсен, Колли, Иличич.

Удинезе и Верона не сумели выявить победителя (1:1).

На третьей минуте поединка Айзек Саксесс принял пас от Арслана и переиграл Монтипо. Однако в концовке поединка Верона заработала 11-метровый, который реализовал Барак.

Удинезе — Верона 1:1

Голы: Саксесс, 3 — Барак, 83

Удинезе: Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Бекао, Удоджи, Арслан (Макенго, 68), Перейра, Уолас, Саксесс (Ларсен, 63), Бету.

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Давидович, 46), Маньяни, Шутало (Илич, 73), Тамез, Велозу, Барак, Онгла (Лазович, 46), Калинич (Симеоне, 66), Лазанья (Капрари, 46).

Предупреждения: Давидович, Бекао.