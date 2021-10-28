Италия

Юный французский опорник является одним из наиболее перспективных игроков в своем клубе.

Поскольку переговоры о продлении контракта между ивуарийским полузащитников Франком Кессье и итальянским Миланом проходят с существенными трудностями, "россонери" приходится подыскивать замену для одного из своих лидеров линии полузащиты.

Одним из потенциальных новичков Милана в данном контексте может стать опорный полузащитник французского Марселя Бубакар Камара, который в новом сезоне уже успел провести 11 матчей и забить один гол в составе "провансальцев".

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, на контакт с 21-летним игроком центральной линии уже выходили два неназванных английских клуба, однако именно Милан является наиболее предпочтительным вариантом для перехода, по мнению самого футболиста.

Отметим, что контракт француза с Марселем также завершается уже следующим летом, поэтому "россонери" в случае чего могут избежать необходимости выплачивать за него компенсацию французской стороне.