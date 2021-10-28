Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 10-го тура Серии А Аталанта одержала выездную победу над Сампдорией со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет на 10-й минуте благодаря голу Капуто, вскоре "боги" сравняли после автогола Аскилдсена, а победу принесли им мячи Сапаты и Иличича.

Этот матч стал сотым в составе Аталанты для полузащитника Руслана Малиновского, однако отличиться результативными действиями ему не удалось.



Сампдория — Аталанта 1:3

Голы: Капуто, 10 — Аскилдсен (АГ), 17, Сапата, 21, Иличич, 90+6.

Сампдория: Аудеро, Дрэгушин, Йосида, Колли (Чьерво, 66), Мурру (Шабо, 57), Адриен Силва, Торсбю, Аскильдсен, Кандрева, Габбьядини (Куальярелла, 66), Капуто.

Аталанта: Муссо, Мэле, де Рон, Паломино (Скальвини, 46), Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский (Миранчук, 78), Пашалич (Иличич, 59), Копмейнерс, Сапата.

Предупреждения: Паломино, Торсбю, Аскильдсен, Колли, Иличич.