Италия

Наставник Болоньи поделился мыслями после поражения Наполи.

В 10-м туре итальянской Серии А Наполи на своем поле разгромил Болонью (3:0).

Главный тренер гостей Синиша Михайлович прокомментировал поражение своей команды, отметив силу соперника.

"Мы проиграли более сильной команде. Возможно, мы бы проиграли даже реализуй команда свои моменты. У Наполи прекрасная публика и я буду рад, если они возьмут Скудетто. Единственное, что им может помешать — Кубок африканских наций. Но все же, у них прекрасный тренер — это их плюс.

Помню удаление Сориано в одном из матчей за отмашку локтем — сегодня за подобное действие со стороны Осимхена свисток промолчал. Странно.

Орсолини неплохо выглядел в матче. Нам нужно искать замену, ведь Барроу поеден на Кубок африканских наций и Орсолони очень достойно провел матч. Учитывая силу соперника — я доволен", — приводит слова сербского специалисту Sky Italia.

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